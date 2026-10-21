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Une année de fête!
Les CFF célèbreront leurs 125 ans avec des festivités dans toute la Suisse

Les CFF fêteront leurs 125 ans en 2027 avec des festivités dans toute la Suisse. Spectacles, trains historiques, expositions et offres spéciales seront au programme, débutant le 28 janvier entre Zurich, Lausanne et Olten.
Publié: il y a 6 minutes
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Les CFF lancent un grand programme festif pour leur 125e anniversaire.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Les CFF célébreront leur 125e anniversaire en 2027 avec une série de manifestations organisées dans toute la Suisse. Spectacles son et lumière, défilés de trains historiques, expositions et jeux de piste figurent notamment au programme des festivités. Des offres de voyage à prix réduit sont également prévues.

Créés le 1er janvier 1902 avec la réunion des principales lignes ferroviaires du pays, les CFF entendent profiter de cet anniversaire pour retracer leur histoire et présenter leur vision de la mobilité de demain, annoncent-ils mercredi.

Les festivités débuteront le 28 janvier avec deux trains spéciaux reliant Zurich et Lausanne à Olten, en référence au voyage inaugural de 1902. Des billets seront mis en jeu pour le public. Du 6 au 14 mars, un spectacle son et lumière retracera l'histoire des CFF à la gare centrale de Zurich. Un événement similaire sera proposé à Lausanne du 30 septembre au 3 octobre.

Trains historiques et innovations

Le Musée suisse des Transports de Lucerne accueillera du 24 mars au 10 octobre une exposition temporaire consacrée aux innovations et à l'avenir des transports publics. Les 29 et 30 mai, la gare de triage de Zurich-Limmattal ouvrira ses portes au public, avec notamment un défilé de trains historiques et modernes.

Au Tessin, des installations et animations jalonneront la ligne Bellinzone-Locarno du 24 juillet au 4 septembre. Des jeux de piste interactifs seront également proposés dans les gares de Genève et de Bâle de février à décembre.

Les CFF prévoient par ailleurs une offre spéciale de cartes journalières à prix réduit, baptisée «Pass 125 ans». Ses modalités seront dévoilées début 2027.

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