DE
FR

Pandémies et pénuries...
Pandémies et pénuries sont les plus gros dangers pour la Suisse

Les pandémies et les pénuries d'électricité sont les plus grands dangers pour la Suisse selon l'OFPP. Une analyse en 2025 montre un potentiel élevé de dommages et une probabilité accrue.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
1/2
Selon l'analyse de l'Office fédéral de la protection de la population, les pandémies constituent un danger majeur auquel la Suisse est exposée. (Image symbolique).
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Office fédéral de la protection de la population a identifié les pandémies et les pénuries d'électricité comme les risques les plus importants pour la Suisse. Une nouvelle analyse montre que ces deux dangers présentent le potentiel de dommages le plus élevé.

A lire aussi
Des corps en décomposition étudiés dans une mystérieuse forêt vaudoise
Pour la médecine légale
Des corps en décomposition étudiés dans une mystérieuse forêt vaudoise
Dans cet hôpital suisse, la surveillance des patients par IA inquiète
Des caméras dans les chambres
Dans cet hôpital suisse, la surveillance des patients par IA inquiète

La probabilité que ces deux événements se produisent est en outre relativement élevée, écrit lundi l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans sa quatrième analyse nationale des risques «Catastrophes et situations d'urgence en Suisse 2025».

Entre dommages potentiels et probabilité

En troisième position vient le risque d'afflux de personnes en quête de protection, suivi d'une panne d'électricité. L'ampleur du risque est calculée à partir des dommages potentiels pour l'économie et la société ainsi que de la probabilité de survenue.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Selon l'analyse, seul l'un ou l'autre de ces critères s'applique pour de nombreux dangers. Les pandémies et les pénuries d'électricité remplissent les deux critères. Un tremblement de terre, par exemple, a un potentiel de dommages important, mais se produit plus rarement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus