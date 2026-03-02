Les pandémies et les pénuries d'électricité sont les plus grands dangers pour la Suisse selon l'OFPP. Une analyse en 2025 montre un potentiel élevé de dommages et une probabilité accrue.

Pandémies et pénuries sont les plus gros dangers pour la Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

L'Office fédéral de la protection de la population a identifié les pandémies et les pénuries d'électricité comme les risques les plus importants pour la Suisse. Une nouvelle analyse montre que ces deux dangers présentent le potentiel de dommages le plus élevé.

La probabilité que ces deux événements se produisent est en outre relativement élevée, écrit lundi l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans sa quatrième analyse nationale des risques «Catastrophes et situations d'urgence en Suisse 2025».

Entre dommages potentiels et probabilité

En troisième position vient le risque d'afflux de personnes en quête de protection, suivi d'une panne d'électricité. L'ampleur du risque est calculée à partir des dommages potentiels pour l'économie et la société ainsi que de la probabilité de survenue.

Selon l'analyse, seul l'un ou l'autre de ces critères s'applique pour de nombreux dangers. Les pandémies et les pénuries d'électricité remplissent les deux critères. Un tremblement de terre, par exemple, a un potentiel de dommages important, mais se produit plus rarement.