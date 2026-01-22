Les casinos du Liechtenstein sont au bord de l'effondrement. Depuis janvier 2025, les interdictions de jeu suisses sont également en vigueur dans le pays voisin, avec à la clé de nombreuses fermetures

Joschka Schaffner

Un casino pour 5000 habitants: pendant un temps, le Liechtenstein s’est forgé une réputation de paradis du jeu, au point d’être surnommé le «Las Vegas des Alpes». Depuis l'année dernière, c'est fini: Parce que les joueurs dépendants suisses n'ont plus le droit de se rendre dans le Ländle, le secteur des casinos s'effondre comme un château de cartes.

La raison? Depuis janvier 2025, les interdictions de jeu prononcées en Suisse s’appliquent aussi dans le pays voisin. Selon les journaux de CH Media, quelque 100'000 Suissesses et Suisses sont concernés par cet accord d’échange des listes de joueurs interdits. Résultat immédiat: des pertes de chiffre d’affaires allant jusqu’à 85% et une vague de fermetures.

Un boom éclair, puis la chute

En Suisse, l’augmentation massive des interdictions de jeu est notamment liée à l’introduction des licences de jeux en ligne en 2019, selon la Commission fédérale des maisons de jeu. Alors qu'auparavant, environ 3500 exclusions étaient prononcées chaque année, elles passeront à plus de 18'000 d'ici 2024. Avant l'année dernière, les joueurs interdits de casino dans notre pays pouvaient continuer à jouer sans restriction au Liechtenstein.

Le petit Etat a connu une histoire aussi brève qu’intense dans le secteur des jeux d’argent. Avec la loi sur les jeux de hasard adoptée en 2010, l’interdiction en vigueur depuis 1949 a été levée. En 2017, le Casino Admiral a ouvert ses portes, suivi dans les années suivantes par neuf autres établissements.

Tous n’ont pas survécu, mais les chiffres parlent d’eux-mêmes: en 2024, les casinos liechtensteinois ont encore enregistré un record de 140,8 millions de francs de produit brut des jeux. A eux seuls, les prélèvements fiscaux sur les jeux ont rapporté 52,8 millions de francs à l’Etat.

Les maisons de jeu sous pression depuis longtemps déjà

Mais dès le premier trimestre 2025 – après l'entrée en vigueur des listes d'interdiction – le produit brut des jeux s'est effondré de 59%, comme le confirme le ministère de l'Intérieur, de l'Economie et du Sport du Liechtenstein aux titres de CH Media.

Sur les six casinos restants fin 2024, deux autres ont disparu. L'Admiral a lui aussi dû fermer définitivement ses portes en septembre dernier, après une baisse de 63% du produit brut des jeux. La Fédération des casinos du Liechtenstein s'est d'ailleurs dissoute entre-temps.

Auparavant déjà, des interventions politiques, comme une initiative constitutionnelle pour une interdiction des casinos, avaient mis le secteur sous pression. Le gouvernement liechtensteinois a ainsi augmenté l'impôt sur les jeux d'argent, revu le rapport entre les tables de jeu et les machines à sous et décrété un moratoire sur les autorisations jusqu'à fin 2025.

Aucun soutien de l'Etat n'est prévu

En contrepartie, la Fédération des casinos du Liechtenstein a intenté une action en justice contre l'échange de listes de blocage. Le gouvernement liechtensteinois a ensuite fait quelques concessions aux maisons de jeu, en annonçant notamment des horaires d'ouverture des tables adaptés et des taxes sur les jeux gratuits.

Le secteur n'en est pas pour autant satisfait. «Contrairement à ses annonces et à ses promesses de laisser le marché jouer son rôle, la politique n'a cessé d'intervenir sur le marché et de détériorer massivement les conditions-cadres», déclare Martin Frommelt, porte-parole du casino de Schaanwald à CH Media. Selon lui, sans changement, il est impossible de continuer à exister sur le marché.