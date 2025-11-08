DE
Carnet noir Cinema
Le réalisateur néo-zélandais Lee Tamahori, auteur de «L'âme des guerriers», est mort à 75 ans

Le Néo-Zélandais Lee Tamahori, remarqué avec «L'âme des guerriers» avant de réaliser des films d'action et un James Bond, est décédé vendredi à l'âge de 75 ans, a annoncé sa famille.
Publié: il y a 14 minutes
Le réalisateur Lee Tamahori (2e depuis la gauche) s'est éteint à l'âge de 75 ans.
Photo: Joel C Ryan
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le réalisateur néo-zélandais Lee Tamahori, connu pour «L'âme des guerriers» et un opus de James Bond, est décédé vendredi à l’âge de 75 ans, a annoncé sa famille.

Il était considéré comme une des personnalités maories les plus influentes de l'industrie du divertissement. Remarqué en 1994 à Hollywood pour son film «L'âme des guerriers», une histoire de violence et de pauvreté au sein d'une famille maorie en Nouvelle-Zélande, Lee Tamahori a réalisé en 1995 son premier film américain, «Les hommes de l'ombre», avec Nick Nolte et John Malkovich.

Lee Tamahori, qui a aussi réalisé des épisodes de la série «Les Soprano», s'est ensuite spécialisé au grand écran dans les films d'action. En 2002, il a réalisé «Meurs un autre jour», avec Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond et Halle Berry dans celui de sa partenaire.

L'acteur Temuera Morrison, qui tenait le rôle principal dans «L'âme des guerriers», a salué samedi «un homme extraordinaire». «Rien qu'en voyant le nombre de Maoris qui se sont lancés dans cette industrie, le nombre de Maoris qu'il pouvait recruter grâce à ses auditions», a-t-il réagi sur Radio New Zealand.

