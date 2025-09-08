Palmiers, mer turquoise, plages de sable: la petite île des Caraïbes Anguilla a réussi un gros coup de chance qui lui rapporte des millions. Non pas avec les touristes, mais avec l'intelligence artificielle.

L'année dernière, le gouvernement d'Anguilla a encaissé près de 32 millions de francs grâce à la vente d'adresses Internet. Cette manne représente près d’un quart des recettes de l’Etat, quasiment autant que le tourisme, qui reste pourtant la colonne vertébrale de l’économie de l’île avec 37% des revenus.

La raison est simple. Ce territoire britannique d’outre-mer de 16'000 habitants détient le domaine de premier niveau «.ai». Alors que «.ch» renvoie à la Suisse, Anguilla a choisi «.ai». Entre-temps, ce sigle est devenu le symbole de l’intelligence artificielle. Start-up, géants de la tech et investisseurs se disputent des adresses comme law.ai ou you.ai. En juillet, cloud.ai s’est vendu pour 600'000 dollars.

Les enregistrements explosent. On comptait moins de 50'000 domaines en 2020, ils sont aujourd’hui plus de 850'000. Et la courbe continue de grimper. Le budget 2025 prévoit des recettes de 132 millions de dollars des Caraïbes orientales, soit près de 40 millions de francs, et les perspectives restent à la hausse.

Pour Anguilla, c’est une chance inespérée. Le tourisme attire certes des foules record, avec 111'639 visiteurs l’an dernier. Mais l’île reste vulnérable aux ouragans. Située en pleine ceinture des tempêtes de l’Atlantique, elle avait été durement frappée en 2017 par Irma, qui avait ravagé une grande partie du territoire.

Tuvalu a encaissé avec .tv

Afin de protéger ses nouvelles rentrées financières, Anguilla a signé à l’automne 2024 un contrat de cinq ans avec une société américaine. Les domaines passent désormais par un réseau mondial de serveurs et non plus uniquement par l’infrastructure locale. En cas de panne de courant ou de catastrophe naturelle, l’activité doit ainsi pouvoir continuer. Les autorités veulent investir ces revenus dans un nouvel aéroport, dans la santé et dans les infrastructures, rapporte la BBC. L’objectif est clair: réduire la dépendance de l’île au tourisme.

Anguilla n’est pas le premier pays à profiter d’un tel filon. Dans les années 1990, Tuvalu avait vendu l’extension «.tv» pour plusieurs millions. Mais le pays avait ensuite regretté d’avoir cédé son domaine à trop bas prix. L’île caribéenne, elle, a choisi un modèle de participation: elle touche une commission sur chaque nouvelle transaction et encaisse ainsi directement les bénéfices de l’engouement pour l’intelligence artificielle.