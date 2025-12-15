DE
FR

L'UDC déchante
Un million de plus pour lutter contre les violences faites aux femmes

Après un premier refus, le National a finalement accepté de revoir à la hausse le budget alloué aux organisations de lutte contre les violences faites aux femmes.
Publié: il y a 49 minutes
Le conseiller national Cedric Wermuth (PS/AG) a lancé les débats sur le budget lundi en défendant le million supplémentaire (archives).
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le budget fédéral alloué aux organisations de lutte contre les violences faites aux femmes sera finalement augmenté d'un million. Le National, qui n'en voulait pas, a revu lundi sa copie face à l'indignation populaire. Seule l'UDC s'y opposait. Elle n'a pas été suivie.

Le budget alloué aux mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes sera de 8,17 millions. Les députés l'ont validé par 115 voix contre 72. Le Conseil fédéral avait initialement proposé 7,17 millions avant que le Conseil des Etats ne propose une rallonge.

27 féminicides en 2025

Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées la semaine dernière sur la Place fédérale après que le National avait décidé de refuser un million supplémentaire en faveur du fonds prévu pour les organisations de lutte contre les violences faites aux femmes. Près d'un demi-million de personnes ont également signé une pétition s'opposant à cette décision. Cette année, 27 féminicides ont déjà été commis en Suisse.

