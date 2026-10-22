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Violation du droit à un procès
Brian Keller fait condamner la Suisse pour manquement judiciaire

La CEDH a condamné jeudi la Suisse pour violation du droit à un procès équitable de Brian Keller, détenu à Pöschwies. Ses autres griefs sur ses conditions de détention ont été rejetés ou jugés irrecevables.
Publié: il y a 4 minutes
Le jeune homme remettait en cause ses conditions d'isolement à la prison de Pöschwies.
Photo: Qendresa Llugiqi

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné jeudi la Suisse pour avoir violé le droit à un procès équitable de Brian Keller. La CEDH a toutefois rejeté ou déclaré irrecevable d'autres griefs du jeune homme, médiatisé sous le pseudonyme de «Carlos».

Le jeune homme critiquait ses conditions de détention à la prison zurichoise de Pöschwies, où il était détenu d'août 2018 à mars 2021. Pendant une certaine période, il passait 23 heures par jour dans une cellule individuelle et bénéficiait d'une heure de promenade à l'air libre. Brian Keller critiquait le fait qu'il ne bénéficiait pas de son heure de promenade le week-end et les jours fériés, ainsi que des soins médicaux selon lui inappropriés.

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Toutefois, le jeune homme n'obtient que partiellement gain de cause. Si la CEDH a retenu la violation de son droit à un procès équitable, en lien avec le refus de lui accorder une promenade les week-ends, elle a ainsi rejeté ou déclaré irrecevable ses autres griefs en lien avec le droit à la vie privée et l'interdiction des traitements inhumains.

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