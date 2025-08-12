DE
FR

Avec du lait infantile et de filtres à eau
Des Suisses vont embarquer en fin d'été sur des bateaux vers Gaza

Des citoyens suisses vont participer à la flottille mondiale destinée à briser le blocus maritime à Gaza. L'association Waves of Freedom (WOFA) projette de partir avec cinq bateaux chargés de lait en poudre infantile et de filtres à eau.
Publié: 13:54 heures
Partager
Écouter
Des citoyens suisses vont participer à la flottille mondiale destinée à briser le blocus maritime à Gaza. (Photo d'illustration)
Photo: IMAGO/APAimages
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des citoyens suisses vont participer à la flottille mondiale destinée à briser le blocus maritime à Gaza. L'association Waves of Freedom (WOFA) projette de partir avec cinq bateaux chargés de lait en poudre infantile et de filtres à eau.

Sur Gaza
A quoi sert de reconnaitre la Palestine quand Gaza meurt?
Face à l'impitoyable Netanyahu
A quoi sert de reconnaitre la Palestine quand Gaza meurt?
La majorité des membres de l'ONU favorables à un Etat palestinien
France, Australie, Canada
Les trois quarts des membres de l'ONU favorables à un Etat de Palestine

«Ce qui se passe est inhumain. On veut briser le blocus, l'aide est sur place», a déclaré mardi devant les médias à Genève Hicham El Ghaoui, président de WOFA, une association fondée en 2025 à Verbier. Selon le médecin, qui a participé à plusieurs missions à Gaza, des camions pleins de nourriture sont stationnés à quelques kilomètres de l'enclave palestinienne, où des gens meurent de faim.

D'ici la fin de l'été

Avec plus de 160 nationalités représentées, la Global Sumud Flotilla est la plus importante action de la société civile jamais organisée, a souligné Shady Ammane, délégué pour la Suisse. Des dizaines de bateaux seront de la partie dans une démarche pacifique et non violente. Ils partiront essentiellement de Barcelone le 31 août et de Tunis le 4 septembre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la