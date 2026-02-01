Le Conseil fédéral envisage d’augmenter la TVA pour soutenir l’armée, et peut‑être aussi l’AVS. Blick a calculé l’impact concret de cette hausse pour les consommateurs suisses.

Tobias Bruggmann

Les courses hebdomadaires, une promenade en ville, une soirée au cinéma. Pour de nombreuses familles, c'est une journée tout à fait normale, mais une journée qui pourrait bientôt peser un peu plus lourd sur le porte-monnaie.

En effet, la Confédération souhaite augmenter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Mercredi, le ministre de la Défense Martin Pfister a annoncé son intention de relever le taux de 0,8 points de pourcentage. Les fonds supplémentaires doivent profiter à l'armée. En parallèle, le Parlement discute d'une nouvelle hausse pour financer la 13e rente AVS et la suppression de la pénalisation fiscale liée au mariage.

Que pensez-vous de l'augmentation de la TVA? Le Conseil fédéral souhaite augmenter la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'armée et la sécurité. Que pensez-vous du plan de réarmement et de son financement avec une augmentation des impôts?

→ Participez à notre sondage et donnez-nous votre avis! ← Le Conseil fédéral souhaite augmenter la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'armée et la sécurité. Que pensez-vous du plan de réarmement et de son financement avec une augmentation des impôts?

→ Participez à notre sondage et donnez-nous votre avis! ← Plus

Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour les familles? Blick s'est renseigné auprès de l'administration fédérale des contributions (AFC): si la TVA augmente dans un premier temps de 0,5 point de pourcentage pour le financement de la 13e rente AVS – c'est ce que souhaite le Conseil des Etats, la Chambre basse demande pour sa part davantage – et que 0,8 point de pourcentage s'y ajoute pour la sécurité, le taux normal s'élèverait à 9,4% à partir de 2028. Le taux réduit pour les produits alimentaires serait alors de 3,0%.

Les courses hebdomadaires

Blick a composé un panier type pour les courses hebdomadaires d'une famille avec deux enfants. Actuellement, son prix est de 161,60 francs. Il contient de nombreux produits alimentaires soumis au taux réduit de TVA, ainsi que des articles de consommation courante, soumis au taux normal. Si les deux hausses sont appliquées, le panier coûtera 162,40 francs, soit environ 80 centimes de plus.

L'impact est faible sur les produits à l'unité. 250 grammes de beurre coûteront probablement 3,97 francs au lieu de 3,95 francs, six litres de lait coûteront probablement 9,94 francs au lieu de 9,90 francs. Un sac de pommes de terre coûtera 3,11 francs au lieu de 3,10 francs.

Reste à savoir si les prix des denrées alimentaires augmenteront réellement autant en cas de hausse. En effet, les détaillants fixent généralement d'abord les prix, puis déduisent le coût de la TVA de leurs bénéfices.

De cette manière, il leur est ainsi possible de fixer des prix «psychologiques». Par exemple, un aliment qui coûte 9,95 francs incitera davantage à l'achat que s'il coûte 10 francs. D'autant que les alternatives sont nombreuses pour les produits alimentaires: les clients sont facilement enclins à changer de magasin s’ils trouvent leur yaourt préféré moins cher ailleurs. Les commerçants ont donc tout intérêt à proposer des prix bas. Des études estiment qu'avec un taux réduit, environ 30% des coûts seulement sont répercutés sur le détaillant.

La virée shopping

L'augmentation est plus flagrante lorsque notre famille de quatre personnes fait ses courses hebdomadaires et en profite pour faire une virée shopping au centre-ville. Une veste pour le petit, une nouvelle raquette de tennis pour la fille, puis un jouet en cadeau. Si ces achats coûtent 189,75 francs aujourd'hui, le total s'élèvera à 192,03 francs avec la surtaxe. Soit près de trois francs de plus.

Le samedi soir

Si l'un des membres de la famille se rend chez le coiffeur avant d'aller au cinéma, la visite pourrait lui coûter 75 centimes de plus. Faire le plein d'essence coûtera désormais 101,20 francs au lieu de 100 francs. En revanche, le prix du billet de cinéma ne devrait augmenter que légèrement car il est soumis au taux de TVA réduit.

Les vacances

Les vacances en Suisse deviendront également un peu plus chères. Il existe certes un taux spécial pour les hôtels, mais celui-ci passerait également de 3,8% actuellement à 4,4% selon notre modèle. Si les vacances en famille coûtent environ 1611 francs, le prix final s’alourdira de neuf francs.

Ces chiffres ne donnent qu'un premier aperçu: la situation peut encore évoluer. Le Conseil national souhaite une augmentation plus importante de la TVA pour financer l'AVS tandis que certains groupes parlementaires demandent de renoncer purement et simplement à cette hausse. Quoi qu'il en soit, c'est le peuple qui aura le dernier mot.



