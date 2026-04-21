En 2025, la Suva a recensé plus de 480'000 accidents et maladies professionnelles, une hausse de 1,9%. Les loisirs sont en cause, représentant 64% des cas, avec une augmentation marquée dans les sports comme le football et le ski.

Le football est le plus dangereux des loisirs sportifs

Le football est le plus dangereux des loisirs sportifs

En 2025, la Suva a enregistré plus de 480'000 accidents et maladies professionnelles, soit 1,9% de plus par rapport à l'année précédente. Cette hausse s'explique par une augmentation du nombre d'accidents survenus lors des loisirs. Les accidents du travail ont légèrement diminué.

Au total, environ 296'000 accidents de loisirs ont été enregistrés, ce qui correspond à une augmentation de 2,8%, a annoncé mardi la Suva. Le nombre d'accidents et de maladies professionnelles a en revanche baissé de 0,9%, pour s'établir à un peu plus de 166'000 cas. Cette tendance, commencée au début des années 1990, se poursuit. L'année dernière, 64% de tous les accidents déclarés se sont produits pendant les loisirs.

Football, ski et et rando

«La sécurité au travail s’est fortement améliorée au cours des dernières décennies», déclare Alois Fässler, statisticien à la Suva, dans le communiqué. Parallèlement, de plus en plus de personnes consacrent leur temps libre au sport et aux activités de plein air.

Concernant le sport, la plupart des accidents enregistrés se sont produits lors de la pratique du football, suivi du ski et de la randonnée en montagne. Les hommes se sont le plus souvent blessés en jouant au football, alors que pour les femmes, c'est en skiant qu'a eu lieu la majorité des accidents.

Le taux d'accidents a augmenté de 15,4% pour les personnes inscrites au chômage. Une hausse que la Suva explique par un nombre plus élevé de chômeurs, selon la Suva. Au total, l’assurance accidents a versé l’année dernière plus de 4,6 milliards de francs de prestations.