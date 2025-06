La hausse des températures a probablement eu une influence sur l'éboulement

Un lien direct entre le changement climatique et l'effondrement du glacier de Birch n'a pas encore été prouvé, affirment des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) mardi dans une nouvelle feuille d'information. Ils estiment toutefois probable que la hausse des températures ait eu une influence.

Il est difficile d'établir un lien direct entre certains événements et le changement climatique et cela relève souvent de la spéculation, écrivent des glaciologues de l'EPFZ et de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). La feuille d'information de l'EPFZ rassemble l'état actuel des connaissances du point de vue de la recherche sur les glaciers.

«Cet événement aurait certainement pu se produire indépendamment du changement climatique», poursuivent les chercheurs. Toutefois, la hausse des températures à l'échelle mondiale entraîne effectivement des changements drastiques dans les régions de haute montagne. Cela se traduit par une plus grande disponibilité de l'eau de fonte et par une augmentation de la pluie au lieu de la neige en haute altitude.

Tous ces changements ont un effet négatif à court et moyen terme sur la stabilité générale des parois rocheuses affectées par le permafrost. «Dans cette mesure, il semble probable que le changement climatique ait joué un rôle dans cet événement.» Il est en outre frappant de constater que de tels événements se sont produits à plusieurs reprises ces dernières années à cette altitude, explique le spécialiste Matthias Huss à l'agence Keystone-ATS.

