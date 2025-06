Le Conseil fédéral veut débloquer des fonds pour Blatten

Karin Keller-Sutter, la présidente de la Confédération, durant la conférence de presse annonçant la solidarité de l'Exécutif avec Blatten. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral veut débloquer 5 millions pour Blatten. Pour le gouvernement, les événements tragiques survenus dans le Lötschental le 28 mai appellent une aide rapide et sans contraintes bureaucratiques. La Confédération s'associe ainsi au canton du Valais qui a libéré avec effet immédiat 10 millions de francs pour les habitants du village enseveli à la suite de l'éboulement du glacier de Birch.

Cette aide doit être versée à la commune pour des mesures d'urgence qui ne sont couvertes ni par des assurances ni par des subventions et qui doivent être mises en œuvre rapidement. Elle peut également être utilisée pour soutenir les villageois en situation particulièrement difficile. La commune pourra décider elle-même de l’usage précis de la contribution.

Aide pour la reconstruction

La Confédération demande d'ici la fin de l'année une vue d'ensemble sur toutes les aides fournies par la Confédération, les cantons et des tiers ainsi que sur les mesures prévues pour la suite afin de décider de mesures de soutien ultérieures. Le Conseil fédéral a demandé au Département fédéral de l'environnement (DETEC) de lui soumettre cette évaluation d'entente avec le Valais.

Le DETEC est aussi chargé de soutenir Blatten dans ses réflexions et ses travaux de planification en vue d'une reconstruction. Les besoins de la population ainsi que les intentions de la commune et du canton sont déterminants. Il faut également tenir compte de la situation en matière de dangers, précise le gouvernement. Cette tâche incombera à l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), en collaboration avec l'Office fédéral du logement (OFL).