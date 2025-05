Intervention impossible, le risque de nouvelle lave torrentielle est trop grand

De grosses instabilités sont toujours constatées sur le Petit Nesthorn, la montagne qui surplombe Blatten (VS). Elles concernent plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de roche. Des risques de laves torrentielles sont également présents tant en rive gauche qu’en rive droite de la vallée, quelques heures après la disparition du glacier du Birch.

Le dépôt, composé de roches, de glace et d’eau, situé en fond de vallée est peu stable et des laves torrentielles sont possibles dans le dépôt lui-même. «Comme le glacier a quasiment totalement disparu et que le barrage anti-avalanche est saturé, le risque est de voir des gravats atteindre le lac», explique Antoine Jacquod, l’adjoint de la cheffe de la sécurité civile et militaire de l’Etat du Valais à Keystone-ATS. Ce qui rend pour l’heure toute intervention impossible sur la zone sinistrée.