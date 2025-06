La commune de Blatten a dévoilé jeudi soir la feuille de route pour sa reconstruction. Photo: keystone-sda.ch

Plus que quelques heures avant un repos bien mérité. Dans cette dernière ligne droite, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actus suisses de ce vendredi 13 juin. On embarque.

1 Blatten se projette en 2029

La commune de Blatten (VS) a présenté jeudi soir la feuille de route pour la reconstruction du village, détruit en grande partie le 28 mai par l'effondrement du glacier du Birch, rapportent vendredi le «Tages-Anzeiger», la «Berner Zeitung» et SRF. Cette première assemblée communale depuis la catastrophe s'est tenue dans la commune voisine de Wiler (VS). L'objectif de permettre aux habitants de vivre dans un nouveau Blatten moderne d'ici à 2029 a été formulé lors de la réunion. Le Conseil municipal souhaite faire de Blatten, un village pionnier, dynamique et autonome, doté d'un nouveau centre, d'un magasin et d'hôtels. La première phase, qui devrait être terminée dès le printemps 2026, vise à rétablir l’accès et les services de base aux habitations encore debout. Le déblaiement du centre du village enseveli devrait quant à lui débuter à partir de 2026.

2 L'ancien patron de Migros est décédé

L'ancien patron du géant du commerce de détail Migros, Herbert Bolliger, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 71 ans, annoncent vendredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Il est mort après une longue maladie, précise dans les journaux sa famille. Herbert Bolliger a largement marqué la coopérative Migros de son empreinte durant son mandat entre 2007 et 2017, avec notamment la reprise de Denner et l'accord avec Digitec Galaxus.

3 Des étudiants pro-Palestine dans le viseur de l'EPFL

L'Ecole polytechnique fédérale (EPFL) a déposé une plainte contre des étudiants pro-Palestiniens, indiquent vendredi «Le Temps» et «24 heures», repris par Blick. A l'occasion du festival Vivapoly sur le campus universitaire le 22 mai dernier, des slogans susceptibles de constituer une incitation à la haine ont été proférés, a fait savoir la direction de l'école. «De tels comportements sont inacceptables et contraires aux valeurs de l'EPFL», ajoute-t-elle.

4 La Suisse adopte une déclaration pour sauver les océans

La conférence de l'ONU sur les océans s'achève vendredi à Nice. Ce sommet, organisé par la France et le Costa Rica, vise à accélérer l'action et à mobiliser tous les acteurs en faveur de la conservation et de l'utilisation durable des océans. Les pays participants, dont la Suisse, doivent adopter formellement une déclaration politique, négociée depuis des mois. Ce texte reconnaît notamment que, dans de nombreux domaines, «l'action ne progresse pas à la vitesse ou à l'échelle requise».

5 Tensions autour de la marche pour Gaza

Quelque 4000 militants d'une quarantaine de pays ont prévu d'entamer vendredi au Caire, en Egypte, une marche internationale vers Gaza. Ils doivent rallier en bus la ville d'al-Arich, dans le nord du Sinaï, à 344 km plus au nord-ouest, avant de se rendre à pied jusqu'à Rafah, du côté égyptien de la frontière avec l'enclave palestinienne. Les autorités égyptiennes ont toutefois arrêté jeudi plusieurs dizaines de participants à cette «Global March to Gaza». Deux Suissesses ont été arrêtées et expulsées d'Egypte.