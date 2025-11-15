La valeur du Bitcoin chute. L'une des principales cryptomonnaies est passée cette nuit sous la barre des 100'000 dollars. Après une envolée des prix, le succès du Bitcoin serait-il en train de s'effriter?

Après une envolée, le Bitcoin bientôt en fin de vie?

Après une envolée, le Bitcoin bientôt en fin de vie?

Le Bitcoin connaît une chute après une envolée. Photo: Shutterstock

Michael Hotz

Le bitcoin s'effondre: dans la nuit de vendredi à samedi, la principale cryptomonnaie est passée sous la barre des 100'000 dollars. Elle se négocie actuellement autour de 96'300 dollars. La hausse du Bitcoin observée ces derniers mois s'interrompt brutalement. Pas plus tard qu'en octobre, la principale cryptomonnaie avait atteint un nouveau record à 126'000 dollars.

Mais récemment, les gros investisseurs en Bitcoin ont massivement vendu. Parallèlement, les ETF Bitcoin ont enregistré leurs deuxièmes plus importantes sorties de capitaux de l'histoire. Rien que jeudi, 870 millions de dollars ont été retirés du marché. Cela signifie que le succès du Bitcoin a quelque peu ralenti.

Probablement temporaire

Cependant, les analystes considèrent qu'il s'agit davantage d'une correction temporaire due à l'affaiblissement de l'économie que d'un déclin durable. «Cette évolution est bien plus liée à l'incertitude macroéconomique qu'à des changements dans les fondamentaux du marché des cryptomonnaies», estime Adrian Fritz, stratégiste en investissement chez 21shares, une société zurichoise spécialisée dans les cryptomonnaies.

En d'autres termes, les investisseurs sont devenus plus prudents, car ils estiment que la probabilité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) est plus faible qu'avant. Premièrement, la Fed s'est montrée plutôt réservée dans ses dernières déclarations. Deuxièmement, l'inflation aux Etats-Unis reste élevée. Et enfin, de nombreux investisseurs sont dans le flou en ce qui concerne la situation économique américaine. De plus, le «shutdown» des services gouvernementaux a retardé la publication d'indicateurs économiques clés.

Vers une hausse?

Malgré cela, des voix influentes s'attendent à ce que le prix du Bitcoin continue de grimper. Comme Cathie Wood, investisseuse vedette du fonds américain Ark Invest, qui prévoit que la principale cryptomonnaie atteindra au mieux 1,2 million de dollars d'ici à 2030. Selon elle, le Bitcoin demeure «la forme de monnaie numérique la plus sûre et la plus décentralisée» et continuera de jouer un rôle clé dans l'univers des cryptomonnaies.