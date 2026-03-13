DE
FR

Bilatérales III, un accord clé
Guy Parmelin annonce un «pas important» pour les relations Suisse-UE

Le Conseil fédéral a transmis son message sur les «Bilatérales III» au Parlement, un pas important selon Guy Parmelin pour renforcer les relations avec l'UE et stabiliser la position de la Suisse.
Publié: 14:36 heures
|
Dernière mise à jour: 14:49 heures
Les Bilatérales III, un accord stratégique pour l'avenir des relations Suisse-UE.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral a transmis vendredi son message sur les «Bilatérales III» au Parlement. Pour le président de la Confédération Guy Parmelin, un «pas important» est ainsi franchi pour stabiliser les relations avec l'UE. Devant les médias, le Vaudois a rappelé que le Conseil fédéral estime que la poursuite de la voie bilatérale est la meilleure solution pour garantir à la Suisse une marge de manoeuvre équilibrée.

Il a rappelé les avantages que l'accord apportera à la Suisse. 73% des exportations suisses vers l'UE seront par exemple couvertes par l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM), qui permet de réduire les obstacles techniques au commerce, a-t-il illustré.

Les accords dans les domaines des transports, de la sécurité alimentaire et de la santé bénéficieront aux consommateurs suisses. Après la consultation, le Conseil fédéral a procédé à quelques adaptations au niveau de la mise en oeuvre nationale de l'accord, a précisé M. Parmelin.

Pas d'immigration dans le système social suisse

Les Bilatérales III ne permettront pas d'immigration européenne dans le système social suisse, a assuré vendredi Beat Jans. Seules les personnes ayant un travail pourront venir avec leurs familles en Suisse. Le ministre de la justice a tenu à rassurer face à la crainte d'une immigration «sociale»: les personnes qui viennent en Suisse sans un contrat de travail devront prouver qu'elles disposent de moyens de subsistance suffisants.

Le droit «fortement discuté» à un permis de longue durée auquel les ressortissants de l'UE ont droit ne sera garanti qu'aux personnes actives. «Prospérité et immigration vont de pair», a ajouté M. Jans. «Nous avons besoin des médecins, des soignants, des travailleurs de la construction ou des services. Nous avons besoin des ressortissants européens qui viennent chez nous pour travailler», a-t-il ajouté.

Le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) a aussi souligné que la clause de sauvegarde avait été nettement améliorée. La Suisse pourra l'activer de manière indépendante en cas de graves problèmes économiques ou sociaux. Aujourd'hui, l'accord de l'Union européenne est nécessaire.

Pour le Bâlois, l'accord conclu est un accord «intelligent» qui permet de placer les relations de la Suisse avec ses voisins sur une base «solide». «Nous sommes plus souverains et avons plus de marge de manoeuvre» qu'avant, a-t-il dit.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus