Bientôt un géant des assurances
La Comco donne son feu vert à la fusion Baloise-Helvetia

Baloise et Helvetia ont obtenu l'aval de la Comco pour leur fusion. Le mariage des assureurs, approuvé par les actionnaires en mai, est prévu pour le 5 décembre.
Publié: 08:03 heures
Disposant désormais de l'aval de la Comco, Baloise et Helvetia entendent finaliser leur fusion le 5 décembre prochain (archives).
Photo: GIAN EHRENZELLER
ATS Agence télégraphique suisse

Baloise et Helvetia ont décroché le feu vert de la Commission de la concurrence (Comco) pour leur projet de rapprochement, après avoir déjà obtenu l'aval des autorités européennes. La fusion des deux assureurs devrait être sous toit le 5 décembre prochain.

Sous réserve de l'obtention des dernières autorisations nécessaires, l'action Baloise sera alors négociée en Bourse pour la dernière fois, pour faire place dès le 8 décembre à une action Helvetia Baloise, indiquent vendredi les deux assureurs. Les fiançailles des sociétés rhénane et saint-galloise avaient été officialisées en avril et leurs actionnaires respectifs avaient octroyé leur bénédiction au projet dès le mois suivant.

