Les blagues racistes et sexistes d'un sergent font polémique

Publié: il y a 39 minutes

Le sens de l'humour d'un sergent à la caserne de Grolley fait polémique. L'intéressé aurait raconté sans gêne des blagues racistes et sexistes devant une centaine de soldats, révèle «Le Temps».

Le sergent devait divertir chaque jour les soldats de plusieurs sections avec des blagues. (Image prétexte) Photo: KEYSTONE

Luisa Gambaro Journaliste

L'humour n'est pas donné à tous et un certain sergent de l'armée suisse l'a compris bien trop tard. L'intéressé aurait raconté des blagues antisémites, racistes et misogynes à une centaine de soldats sous le regard du commandant de la compagnie à la caserne de Grolley (FR), révèle «Le Temps».

Ces blagues auraient été applaudies par certaines des recrues présentes dans l'assemblée, tandis que d'autres seraient restées médusées.

Le sergent en question aurait été invité par le commandant pour raconter des blagues aux différentes sections tous les jours et pendant dix jours, entre le 7 et le 25 juillet.

Voici quelques-une de ces blagues: «J’aime les hommes. J’aime boire des bières et jouer au football avec. Mais je ne coucherai jamais avec un homme. Pourquoi? Je ne couche pas avec ce que je respecte.» «Deux juifs sont sous la douche, un crie 'attention, le gaz monte'». «Je me promenais dans la rue lorsque j’ai croisé un noir. J’ai serré mon porte-monnaie… Avant de me rappeler qu’ils n’étaient plus à vendre.»

«Tolérance zéro»

Le dernier jour, une sergente s'est plainte sur la place d'appel et devant les soldats auprès du commandant. Une enquête militaire a été ouverte.

Sollicitée par «Le Temps», l'armée a réitéré «sa tolérance zéro en matière de discrimination» et ajouté ne pas pouvoir commenter la procédure en cours.