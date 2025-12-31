DE
FR

Après 125 ans d'histoire
Un géant de la pharma ferme son usine, 500 emplois sont menacés

Après plus de 125 ans d'activité, Janssen ferme son usine à Berne. Environ 500 employés devraient perdre leur emploi. Le fabricant de vaccins relocalise sa production aux Pays-Bas.
Publié: il y a 12 minutes
1/2
Janssen arrête la production de vaccins à Berne.
Photo: Keystone
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik Berger

Pendant la pandémie de Covid-19, le fabricant de vaccins Janssen, basé à Berne, était perçu comme un espoir. C'est désormais officiel: le site bernois va fermer ses portes, comme l'a rapporté «20 Minuten». Près de 500 employés perdront leur emploi dans cette usine historique, forte de plus de 125 ans d'histoire.

L'été dernier, l'usine de Berne-Bümpliz avait déjà connu d'importantes perturbations. Janssen avait alors lancé une procédure de consultation, menaçant jusqu'à 300 emplois. La cause? Un revers dans la recherche: un nouveau vaccin contre la bactérie Escherichia coli n'avait pas démontré l'efficacité escomptée lors des essais cliniques. Parallèlement, la production de vecteurs lentiviraux avait été interrompue.

300 employés fixes, 200 temporaires

Résultat: Janssen, filiale du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson, se retire complètement du développement et de la production de vaccins en Suisse. Les activités restantes seront transférées aux Pays-Bas d'ici fin 2026, où un nouveau site de grande envergure est en construction.

A lire aussi
Les médicaments coûtent toujours plus cher, que font nos élus?
9 milliards de francs en 2024
Les médicaments coûtent toujours plus cher, que font nos élus?
Les Suisses risquent de payer très cher l'accord entre Trump et la pharma
Le CEO de Roche menace déjà
Les Suisses risquent de payer très cher l'accord entre Trump et la pharma

Plus de 300 employés permanents et environ 200 intérimaires sont concernés. Nombre d'entre eux travaillent dans l'entreprise depuis des décennies. «L'ambiance est morose, beaucoup sont sous le choc», a confié un employé à «20 Minuten». Certains collègues auraient jusqu'à 25 ans de service derrière eux.

Ce retrait est également explosif sur le plan politique. Durant la pandémie, de nombreuses voix s'étaient élevées pour demander que la compétence en matière de vaccins soit assurée en Suisse. L'Office fédéral de la santé publique regrette cette décision, mais estime que la stratégie nationale n’est pas compromise.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus