Après plus de 125 ans d'activité, Janssen ferme son usine à Berne. Environ 500 employés devraient perdre leur emploi. Le fabricant de vaccins relocalise sa production aux Pays-Bas.

Un géant de la pharma ferme son usine, 500 emplois sont menacés

Un géant de la pharma ferme son usine, 500 emplois sont menacés

Patrik Berger

Pendant la pandémie de Covid-19, le fabricant de vaccins Janssen, basé à Berne, était perçu comme un espoir. C'est désormais officiel: le site bernois va fermer ses portes, comme l'a rapporté «20 Minuten». Près de 500 employés perdront leur emploi dans cette usine historique, forte de plus de 125 ans d'histoire.

L'été dernier, l'usine de Berne-Bümpliz avait déjà connu d'importantes perturbations. Janssen avait alors lancé une procédure de consultation, menaçant jusqu'à 300 emplois. La cause? Un revers dans la recherche: un nouveau vaccin contre la bactérie Escherichia coli n'avait pas démontré l'efficacité escomptée lors des essais cliniques. Parallèlement, la production de vecteurs lentiviraux avait été interrompue.

300 employés fixes, 200 temporaires

Résultat: Janssen, filiale du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson, se retire complètement du développement et de la production de vaccins en Suisse. Les activités restantes seront transférées aux Pays-Bas d'ici fin 2026, où un nouveau site de grande envergure est en construction.

Plus de 300 employés permanents et environ 200 intérimaires sont concernés. Nombre d'entre eux travaillent dans l'entreprise depuis des décennies. «L'ambiance est morose, beaucoup sont sous le choc», a confié un employé à «20 Minuten». Certains collègues auraient jusqu'à 25 ans de service derrière eux.

Ce retrait est également explosif sur le plan politique. Durant la pandémie, de nombreuses voix s'étaient élevées pour demander que la compétence en matière de vaccins soit assurée en Suisse. L'Office fédéral de la santé publique regrette cette décision, mais estime que la stratégie nationale n’est pas compromise.