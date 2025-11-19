DE
FR

Le Conseil fédéral s'y oppose
Un élu veut classer les scooters électriques parmi les véhicules rapides

Le Conseil fédéral s'oppose à un classement des scooters électriques parmi les véhicules rapides. Le Parlement pourrait néanmoins forcer l'adoption du texte, soutenu par des élus de tous bords.
Publié: 16:30 heures
|
Dernière mise à jour: 16:34 heures
Partager
Écouter
Les conducteurs de scooters électriques ne devraient pas être soumis à l'obligation du port du casque (archives).
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les scooters électriques ne devraient pas être considérés comme des cyclomoteurs rapides, estime le Conseil fédéral. Celui-ci refuse également d'imposer le port du casque pour cette catégorie. Mais le Parlement pourrait lui forcer la main.

Soutenu par des parlementaires de tous les groupes, le conseiller national Matthias Jauslin (PVL/AG) demande dans une motion de classer les scooters électriques et les autres véhicules d'un nouveau genre dans la catégorie des «cyclomoteurs rapides». Actuellement, ils sont considérés comme des «cyclomoteurs légers».

Vitesse et puissance modifiable

Le port du casque, un permis de conduire et des limites d’âge analogues à celles en vigueur pour les vélos électriques rapides (jusqu’à 45 km/h) et les cyclomoteurs rapides (jusqu’à 30 km/h) devraient être demandés pour les e-scooters. Pour l'Argovien, les progrès techniques et les types de construction de ces véhicules d’un nouveau genre ont été totalement sous-estimés par les autorités.

Leur vitesse et leur puissance peut être modifiée. Mais ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les vélos électriques rapides par exemple. Et de parler de négligence.

Le Conseil fédéral temporise

De son côté, le Conseil fédéral préfère attendre la prochaine révision de l'ordonnance pour soumettre ce sujet à la discussion. Dans sa réponse publiée mercredi, le gouvernement rappelle qu'il a déjà étudié et rejeté un reclassement des scooters électriques dans la catégorie des cyclomoteurs rapides.

A lire aussi
Un homme fuit la police en trottinette électrique... à 110 km/h
Course-poursuite à Zurich
Un homme fuit la police en trottinette électrique... à 110 km/h
En e-trottinette à Renens, il percute un enfant de 3 ans et décampe
Recherché par la police
En e-trottinette à Renens, il percute un enfant de 3 ans et décampe

Le Conseil fédéral entend toutefois apporter des précisions concernant le tuning. Celles-ci permettront de prévenir plus efficacement les interventions non autorisées sur les éléments de construction influant sur la vitesse et la puissance.

Une obligation d’immatriculation pour les scooters électriques impliquerait une charge administrative supplémentaire pour les consommateurs, les cantons et le secteur automobile, estime encore le gouvernement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus