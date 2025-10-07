Un conducteur de trottinette électrique a percuté une fillette de 3 ans avant de prendre la fuite, mercredi soir devant la gare de Renens. La police lance un appel à témoins. Le suspect est décrit comme un jeune homme mince et «de type européen» avec une capuche.

En e-trottinette à Renens, il percute un enfant de 3 ans et décampe

Un jeune homme en trottinette électrique a pris la fuite après avoir percuté une fillette à Renens. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Il percute une fillette de 3 ans… et prend la fuite. C'est un conducteur de trottinette électrique que la police de l'Ouest lausannois recherche. L'accident, qui a laissé la gamine blessée, est survenu ce mercredi 1er octobre 2025 vers 19h10, sur la Place de la Gare à Renens.

«Le conducteur de l’engin ne s’est pas arrêté et a quitté les lieux sans se faire connaître», communiquent les forces de l'ordre, à la recherche de témoins des faits. Devant la gare CFF, l'enfant traversait la route quand une e-trottinette noire lui est rentrée dedans.

Un vingtenaire à capuche

Son pilote non identifié serait un vingtenaire de «type européen» et de «corpulence maigre», mesurant entre 1m70 et 1m80. Il portait un pull à capuche qui couvrait sa tête et un pantalon noir.

Un appel à témoins est lancé. La police recherche «toute personne susceptible d’avoir été témoin de l’accident, ou disposant d’éléments utiles à l’enquête permettant d’identifier le fuyard». Ces personnes sont priées d'appeler le 021 622 80 00 ou de se rendre au poste de police le plus proche.