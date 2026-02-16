DE
Diverses fonctions concernées
Suppressions d'emplois sur le site bernois de CSL Behring

Le groupe pharmaceutique CSL Behring va supprimer des emplois sur son site de Berne, a confirmé l’entreprise. Cette décision concerne diverses fonctions et vise à assurer le succès à long terme du site et du groupe.
Environ 180 emplois seraient supprimés sur le site du Wankdorf.
Le groupe pharmaceutique australien CSL Behring prévoit de supprimer des emplois sur son site en Ville de Berne. L'entreprise, qui confirmait lundi à Keystone-ATS une information diffusée par le magazine en ligne Hauptstadt, n'a toutefois pas articulé de chiffres.

Le groupe a indiqué que cette «évolution est nécessaire pour assurer notre succès à long terme et notre rôle de partenaire fiable dans le secteur mondial de la santé». Il ajoute que diverses fonctions sont concernées par ces suppressions d'emplois, sans précisions.

Selon les publications bernoises des titres de Tamedia, environ 180 emplois seraient supprimés sur le site du Wankdorf. CSL Behring ne commente pas ce chiffre, mais relève que le seuil pour une procédure de consultation est dépassé.

Dans les entreprises qui comptent plus de 300 employés, comme c'est le cas à CSL Behring, les consultations sont obligatoires à partir de 30 licenciements. En août dernier, la société mère CSL Limited avait annoncé une réduction des effectifs pouvant atteindre jusqu'à 15 % sur l'ensemble de ses sites.

