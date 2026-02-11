DE
«Accélérer la productivité»
Le brasseur Heineken va supprimer jusqu'à 6000 emplois

Heineken va supprimer entre 5000 et 6000 emplois dans les deux prochaines années pour accélérer sa productivité et réaliser des économies. Le groupe invoque des conditions de marché difficiles alors que son directeur général a récemment annoncé son départ.
Publié: il y a 52 minutes
La brasserie de renom Heineken a annoncé une suppression de 5000 à 6000 emplois.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Heineken a annoncé mercredi supprimer entre 5000 et 6000 emplois face à ce qu'il a qualifié de «conditions de marché difficiles».

Le brasseur néerlandais a déclaré dans un communiqué qu'il allait «accélérer la productivité à grande échelle afin de réaliser des économies importantes, en supprimant 5000 à 6000 postes au cours des deux prochaines années».

«Nous restons prudents dans nos prévisions à court terme concernant les conditions du marché de la bière», a déclaré le directeur général Dolf van den Brink.

Ce dernier a créé la surprise en janvier en annonçant son départ de la tête de l'entreprise après presque six ans. Il a alors évoqué «une période économique et politique turbulente».

