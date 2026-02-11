Le brasseur Heineken va supprimer jusqu'à 6000 emplois

AFP Agence France-Presse
Heineken a annoncé mercredi supprimer entre 5000 et 6000 emplois face à ce qu'il a qualifié de «conditions de marché difficiles».
Le brasseur néerlandais a déclaré dans un communiqué qu'il allait «accélérer la productivité à grande échelle afin de réaliser des économies importantes, en supprimant 5000 à 6000 postes au cours des deux prochaines années».
«Nous restons prudents dans nos prévisions à court terme concernant les conditions du marché de la bière», a déclaré le directeur général Dolf van den Brink.
Ce dernier a créé la surprise en janvier en annonçant son départ de la tête de l'entreprise après presque six ans. Il a alors évoqué «une période économique et politique turbulente».
