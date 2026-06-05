Le toit de la gare de Burgdorf (BE) était en flammes vers 1h30 dans la nuit de jeudi à vendredi. L'horloge s'est arrêtée à 1h16, suggérant une origine électrique. L'incendie a été maîtrisé en deux heures et aucun blessé n'a été signaé.

Le toit de la gare de Burgdorf ravagé par un violent incendie nocturne

Le toit de la gare de Burgdorf ravagé par un violent incendie nocturne

Daniel Kestenholz

Le toit de la gare de Burgdorf, dans le canton de Berne, était la proie des flammes dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon un lecteur, l'incendie se serait déclaré vers 1h30 du matin, tandis que l'horloge de la station s'est arrêtée à 1h16, ce qui laisse penser à un possible départ d'origine électrique.

Après environ deux heures, les services d'urgence ont maîtrisé l'incendie. Sur place, plusieurs camions de pompiers ainsi qu'une douzaine de véhicules de secours ont été mobilisés.

Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'impact sur le trafic ferroviaire du matin reste incertain. A 4h, les CFF n'avaient cependant signalé aucune perturbation liée à l'incendie. La gare de Burgdorf est un important nœud de transport régional des CFF, fréquenté par environ 15'000 voyageurs par jour.