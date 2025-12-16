DE
FR

Manif pro-Gaza non autorisée
Pour le Conseil d'Etat bernois, les accusations d'Amnesty sont «infondées»

Le Conseil d'Etat bernois remet en question le rapport d'Amnesty International Suisse sur une manifestation pro-Gaza d'octobre passé. Il accuse l'ONG de minimiser la violence des manifestants et de présenter une vision unilatérale des faits.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
La manifestation a eu lieu le 11 octobre dernier à Berne.
Photo: KEYSTONE
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Le Conseil d'Etat de Berne rejette ce mardi les critiques d'Amnesty International Suisse sur la manifestation pro-Gaza non autorisée, qui a eu lieu le 11 octobre à Berne. 

Dans un rapport de neuf pages basé sur des observations et 180 témoignages, l'organisation critique le comportement de la police cantonale bernoise. Il indique que «la réaction de la police a été marquée par des graves erreurs». Bien que l'ONG reconnaisse des «dégâts matériels considérables», elle estime que l'intervention était «injustifiée et excessive».

Des accusations «infondées» pour le Canton

Dans un communiqué de presse diffusé ce mardi 16 décembre, le Canton remet en question l'indépendance d'Amnesty International Suisse: il l'accuse de livrer une «vision unilatérale des faits» et de tenir des affirmations «dénuées de preuves».

Le Conseil d'Etat l'accuse de minimiser la violence durant la manifestation. Il affirme que de nombreux militants ont eu «massivement recours à la violence» face à la police. Il défend l'intervention policière qui a suivi. Il estime que la police a été «obligée d'endiguer la violence», en séparant les personnes concernées du cortège principal. Il insiste sur le fait que l’intervention était ciblée contre les auteurs de violence et visait à «protéger» les passants ainsi que les membres des forces de l'ordre. Le Canton estime qu'avec sa version, l'ONG «risque de se transformer en porte-paroles des manifestants». 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus