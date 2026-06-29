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Expulsion d'un bassin public
La ville de Berne présente ses excuses après un incident transphobe

La ville de Berne a dû réagir après un incident impliquant une personne transgenre dans un bassin public. Dimanche, cette personne a été expulsée de la piscine, alors qu'elle se trouvait dans la zone réservée aux femmes.
Publié: il y a 58 minutes
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Suite à un incident impliquant une personne transgenre à la piscine en plein air de Marzili à Berne, la ville réagit désormais (photo d'archive).
Photo: Keystone
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Alexander Terwey

Dimanche dernier, un incident transphobe s'est produit à la piscine en plein air Marzili, à Berne. Une femme transgenre a été expulsée de l'espace «Paradiesli».

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«Dimanche soir, une femme, qui se trouvait au Marzili n'était pas perçue comme telle par d'autres baigneuses, en raison de certaines caractéristiques physiques», écrit la ville de Berne dans un communiqué publié lundi. Plusieurs visiteuses du «Paradiesli» se seraient senties gênées par la présence de cette personne, tandis que d’autres auraient manifesté leur solidarité à son égard.

Le communiqué précise: «En raison de l’atmosphère de plus en plus tendue sur place, la direction des lieux s'est entretenue avec la personne et lui a demandé de quitter le 'Paradiesli'.» La personne a finalement été escortée hors de la piscine par la police, sur instruction de la direction.

«Une décision erronée»

La ville de Berne poursuit: «Avec le recul, cette décision s'est avérée être la mauvaise.» A l’avenir, le service des sports communiquera plus clairement les règles d’accès. «La Direction de l’éducation, des affaires sociales et des sports regrette expressément cette décision. Elle présente ses excuses à la personne concernée.»

Le «Paradiesli» est un espace naturiste facultatif réservé aux femmes. La ville de Berne précise: «Toutes les personnes qui s’identifient comme femmes et vivent en tant que telles ont accès à l’espace naturiste facultatif «Paradiesli».»

Le service des sports a élaboré, en collaboration avec le service chargé de l’égalité entre les sexes, un guide interne. Celui-ci a pour but d’aider le personnel sur place à faire respecter les règles d’accès. En cas de difficulté, c’est le genre officiel figurant sur la pièce d’identité qui fait foi, selon la ville de Berne. «La personne concernée respectait les règles d’accès.»

Une policière blessée

Lors de l’intervention policière qui a suivi dimanche soir aux Marzilibad, des inconnus ont attaqué les forces de l’ordre. Selon un communiqué de la police cantonale de Berne, une policière a été légèrement blessée.

Dans un communiqué, les proches de la personne concernée ont fait savoir que l'intervention de la police était «disproportionnée». Six policiers ont plaqué au sol la femme trans en faisant usage d'une force excessive, avant de la menotter, ont-ils expliqué.

Plus tard dans la soirée, un rassemblement de solidarité non autorisé s’est formé sur la Waisenhausplatz. Il a ensuite défilé dans le centre-ville de Berne. La manifestation s’est déroulée pacifiquement.

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