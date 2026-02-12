DE
FR

Attention au regain d'arnaques
Deux Bernois se font escroquer 188'000 francs par téléphone

La police bernoise alerte sur une vague d’arnaques téléphoniques dans tout le canton. Deux victimes ont déjà perdu près de 188'000 francs, des entreprises sont aussi ciblées.
Publié: il y a 23 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
1/2
Dans deux cas, des malfaiteurs sont parvenus à soutirer un montant total de 188’000 francs.
Photo: 1st footage
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale bernoise enregistre depuis le début du mois de février une forte augmentation des signalements d’appels téléphoniques frauduleux. Dans deux cas, des malfaiteurs sont parvenus à soutirer un montant total de 188’000 francs.

Ces tentatives d'escroquerie par téléphone touchent tout le canton. Les malfaiteurs s'expriment en suisse allemand, en allemand, en français ainsi qu’en anglais. Les auteurs contactent leurs victimes en se faisant passer pour des représentants de la police, d’une autorité ou d’une banque suisse.

Le 3 février, un homme s’est présenté comme représentant d’une autorité fédérale, affirmant que le compte bancaire de la victime était sur le point d’être piraté, rapporte jeudi la police. La victime a alors retiré de l’argent et l’a déposé à un endroit indiqué. L'escroc a ainsi dérobé 127’000 francs en espèces.

Entreprises visées

Dans un autre cas, le 7 février, un escroc a prétendu qu’un problème affectait le compte bancaire de la victime et qu’un logiciel devait être téléchargé. Ce programme permettait un accès à distance à l’ordinateur. Après son installation, la victime a été invitée à se connecter à son e-banking. Grâce à l’accès à distance, l’escroc a dérobé environ 61’000 francs.

A lire aussi
La police cantonale bernoise pourrait s'offrir un nouveau canon à eau
Vers un crédit de 3,9 millions
La police cantonale bernoise pourrait s'offrir un nouveau canon à eau
Décès à la prison de Berthoud
Pas d'intervention de tiers
Décès à la prison de Berthoud

Dans le canton du Jura, les tentatives d’escroquerie téléphonique ciblent des entreprises et des commerces. Des personnes se font passer pour des administrations communales et proposent la publication d’annonces dans de prétendus tout-ménages communaux à des tarifs excessifs, met en garde la police cantonale jurassienne.

Les communes de Coeuve, Courgenay, Fontenais et Courchavon ont notamment été touchées par ces tentatives d'escroquerie. Toutes rappellent qu’elles ne mandatent aucune société ou personne pour effectuer ce type de démarchage téléphonique.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus