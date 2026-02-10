DE
Vers un crédit de 3,9 millions
La police cantonale bernoise pourrait s'offrir un nouveau canon à eau

La police cantonale bernoise a besoin d’un nouveau canon à eau pour encadrer les manifestations. Un crédit de 3,19 millions doit être voté par le Grand conseil pour remplacer un engin devenu obsolète.
La police cantonale bernoise devrait bientôt disposer d'un nouveau canon à eau. La Commission de la sécurité du Grand Conseil bernois est favorable au crédit de 3,19 millions de francs pour l’acquisition d’un nouvel engin utilisé lors de manifestations. 

Avec deux canons à eau, la police peut garantir la sécurité lors de manifestations, rappelle mardi le canton de Berne. Cela lui permet également d'intervenir pour lutter contre des incendies ou pour assurer temporairement un approvisionnement en eau.

Engin obsolète

En service depuis 2006, le plus vieux des deux engins ne répond plus aux exigences actuelles. Il est aussi devenu obsolète sur le plan technique et les pièces de rechange ne sont plus disponibles.

Le nouveau modèle est plus manoeuvrable et est équipé d’un réservoir à eau plus grand. Il possède un système de mélange moderne pour le gaz irritant. Comme d’autres corps de police utilisent un modèle très similaire, c’est un atout pour l’entraide intercantonale, relève le canton de Berne.

