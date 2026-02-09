Décès à la prison de Berthoud

ATS Agence télégraphique suisse
Un détenu est décédé lundi dans une cellule à la prison régionale de Berthoud, dans le canton de Berne. L’intervention de tiers peut être exclue, de même qu’un acte autonome.
A lire également
La police cantonale bernoise a été informée peu après 6h40 d'une urgence médicale dans le pénitencier, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Malgré des mesures de réanimation immédiates, les secours n’ont pas pu sauver l’homme, qui est décédé sur les lieux. Il s’agit d’un ressortissant congolais âgé de 61 ans, domicilié dans le canton de Berne.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record