Pas d'intervention de tiers, ni acte autonome
Décès à la prison de Berthoud

Un détenu de 61 ans est décédé lundi matin dans sa cellule à la prison régionale de Berthoud, dans le canton de Berne. La police exclut l’intervention de tiers ainsi qu’un acte autonome après une urgence médicale survenue à l’aube.
Publié: 18:14 heures
La police cantonale bernoise a été informée peu après 6h40 d'une urgence médicale dans le pénitencier.
ATS Agence télégraphique suisse

Un détenu est décédé lundi dans une cellule à la prison régionale de Berthoud, dans le canton de Berne. L’intervention de tiers peut être exclue, de même qu’un acte autonome.

La police cantonale bernoise a été informée peu après 6h40 d'une urgence médicale dans le pénitencier, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Malgré des mesures de réanimation immédiates, les secours n’ont pas pu sauver l’homme, qui est décédé sur les lieux. Il s’agit d’un ressortissant congolais âgé de 61 ans, domicilié dans le canton de Berne.

