Un détenu de 61 ans est décédé lundi matin dans sa cellule à la prison régionale de Berthoud, dans le canton de Berne. La police exclut l’intervention de tiers ainsi qu’un acte autonome après une urgence médicale survenue à l’aube.

Décès à la prison de Berthoud

ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale bernoise a été informée peu après 6h40 d'une urgence médicale dans le pénitencier, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Malgré des mesures de réanimation immédiates, les secours n’ont pas pu sauver l’homme, qui est décédé sur les lieux. Il s’agit d’un ressortissant congolais âgé de 61 ans, domicilié dans le canton de Berne.