Malade, Albert Rösti annule sa conférence de presse

Victime d'une infection gastrique, le conseiller Albert Rösti annule son agenda de lundi. La conférence de presse sur le climat est reportée à une date ultérieure.
Publié: il y a 40 minutes
Albert Rösti a dû annuler son programme ce lundi.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

L'agenda du conseiller fédéral Albert Rösti a été annulé lundi en raison d'une infection gastro-intestinale. La conférence de presse à laquelle il devait défendre le non à l'initiative pour un fonds climat est notamment concernée.

Un remplacement à court terme d'Albert Rösti n'est pas nécessaire, a indiqué à Keystone-ATS Franziska Ingold, porte-parole du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Le ministre souffre d'une infection gastrique. La conférence de presse annulée lundi matin se tiendra à une date ultérieure.

