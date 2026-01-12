ATS Agence télégraphique suisse
L'agenda du conseiller fédéral Albert Rösti a été annulé lundi en raison d'une infection gastro-intestinale. La conférence de presse à laquelle il devait défendre le non à l'initiative pour un fonds climat est notamment concernée.
Un remplacement à court terme d'Albert Rösti n'est pas nécessaire, a indiqué à Keystone-ATS Franziska Ingold, porte-parole du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Le ministre souffre d'une infection gastrique. La conférence de presse annulée lundi matin se tiendra à une date ultérieure.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc