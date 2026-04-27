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Les autorités ouzbèkes ne l'ont pas libérée
Le procès de Gulnara Karimova s'ouvre en son absence

Le procès de Gulnara Karimova s’ouvre à Bellinzone en son absence, les autorités refusant sa libération. La Cour examine plusieurs options procédurales, dont un jugement par défaut ou une suspension de la procédure.
Publié: 11:35 heures
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Gulnara Lamirova fut longtemps considérée comme une personnalité influente d’Ouzbékistan avant d’être condamnée pour corruption.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le procès de Gulnara Karimova s'est ouvert lundi devant le Tribunal pénal fédéral en l'absence de l'intéressée, a constaté Keystone-ATS. Selon ses avocats, les autorités ouzbèkes ont refusé de la libérer pour qu'elle assiste au procès à Bellinzone.

En préambule, les trois juges qui composent la Cour des affaires pénales ont constaté l'absence de la principale prévenue, ainsi que de son co-accusé, qui aurait agi comme homme de paille.

La Cour a énoncé les quatre possibilités qui s'ouvrent à elle suite à l'absence de la prévenue. Ils ont évoqué la possibilité d'ajourner les débats au 4 mai prochain, celle d'engager la procédure par défaut, à savoir de juger la prévenue en son absence. Enfin, ils peuvent également suspendre la procédure qui la concerne, ou classer cette procédure.

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La principale prévenue, qui est toujours emprisonnée en Ouzbekistan, veut participer à son procès devant la Cour des affaires pénales, ont indiqué ses avocats. Cela constitue donc une incapacité objective d'assister aux débats.

Ces derniers ont conclu à ce que la procédure soit suspendue, le temps notamment de clarifier des éléments procéduraux. La défense a ainsi contesté la notification du mandat de comparution.

La fille de l'ancien président d'Ouzbékistan devrait être libérée en décembre 2028, voire plus tôt, au vu des conditions arbitraires de sa détention, toujours selon ses avocats.

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