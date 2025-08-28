Emma et Noah restent en tête des prénoms de bébé les plus populaires. Voici comment les classements des prénoms varient selon les régions et quels sont les prénoms les plus courants dans la population générale.

De Daniel à Noah, comment les prénoms suisses ont changé depuis 1954

Ce que cache le dernier classement de l'OFS

1/4 En 2024, les parents ont le plus souvent choisi les prénoms Emma et Noah pour leurs nouveau-nés. Photo: Shutterstock

Caroline Kälin et Karen Schärer

Quels ont été les prénoms les plus populaires en Suisse en 2024?

Selon l'Office fédéral de la statistique, le prénom le plus attribué aux garçons en Suisse a été Noah, suivi de Liam et Matteo, comme en 2023.

Chez les filles, le prénom Emma arrive en tête, suivi de Mia et Sofia. Emma et Mia ont donc échangé leur place par rapport à 2023.

A quelle fréquence ces prénoms ont été attribués?

Au total, Noah a été choisi 511 fois, Liam 395 et Matteo 326 fois. Emma est en tête avec 377 attributions. Mia suit de près, le prénom ayant été choisi 367 fois. Sofia a été choisie 321 fois.

Et selon les régions linguistiques suisses?

En Suisse romande, Gabriel arrive en tête de liste chez les garçons. Chez les filles, c'est de nouveau Emma. En Suisse italienne, les parents ont le plus souvent opté pour Leonardo et Aurora. Dans la région romanche, David et Gino occupent la première place. Chez les filles, Alina est le choix le plus courant.

Y a-t-il un canton qui se démarque?

Si les favoris mentionnés ci-dessus sont en tête du classement dans la plupart des cantons, certains cantons comptent d'autres candidats. A Lucerne, par exemple, Elio et Emilia sont à la première place. A Uri, ce sont Elias et Lina, et à Obwald, Nico et Anouk. Dans le canton de Zoug, Luca et Nora ont été les plus fréquemment choisis.

Combien de lettres compte le prénom le plus long du top 10?

Le prénom Gabriel (4ème) compte sept lettres, Emilia (4ème) et Olivia (8ème) en revanche n'en ont que six. Tous les autres prénoms du top 10 en Suisse pour les nouveau-nés sont plus courts. Les plus courts pour les garçons sont les prénoms de trois lettres Léo (6ème), et pour les filles, Mia (2ème) et Lia (10ème).

Quels sont les étoiles montantes et descendantes en 2024 ?

Parmi les prénoms féminins, Liora est la star montante de 2024, passant de la 583ème à la 167ème place. Chez les garçons, Clément a réalisé la plus forte progression, passant de la 456ème à la 197ème place.

Le prénom James, en revanche, a chuté, passant de la 81ème à la 157ème place. Chez les filles, Isabella a perdu une part significative de sa popularité, passant de la 114ème à la 178ème place.

Quels sont les prénoms les plus courants en Suisse en 2024, toutes tranches d'âge confondues?

Certains prénoms que les parents donnent actuellement à leurs nouveau-nés sont dans le top 10 depuis un certain temps. Cependant, ils ne figurent pas encore dans les classements du grand public. Toutes tranches d'âge confondues, le prénom Daniel est le plus courant: il y a plus de 63'000 Daniel en Suisse.

Parmi les prénoms féminins, Maria occupe la première place (plus de 73'000). Dans le classement actuel des prénoms de bébé, Maria figure à la 33ème place; 144 nouveau-nés de sexe féminin ont reçu ce prénom en 2024. Daniel se classe 69ème parmi les prénoms de bébé en 2024, ayant été donné à 95 bébés.

La fréquence des prénoms les plus courants reste-t-elle stable?

Non, aujourd'hui, la variété des prénoms est généralement plus grande. En d'autres termes, les prénoms les plus populaires sont moins souvent choisis qu'auparavant. Par exemple, en 1954, 1415 parents ont choisi le prénom Peter, qui arrivait en tête. Aujourd'hui, c'est Noah qui occupe la première place avec seulement 511 choix.

Quels prénoms les parents donnaient-ils le plus souvent à leurs bébés au cours des décennies précédentes ?

Tous les dix ans, le site web de l'Office fédéral de la statistique indique les prénoms les plus fréquemment donnés au cours des décennies précédentes. La différence entre 2014 et 2024 n'est pas si grande. Déjà il y a dix ans, les prénoms les plus populaires étaient Noah et Emma. Le classement change seulement lorsque l'on remonte plus loin dans le temps. En 1984, la plupart des bébés s'appelaient Michael et Sandra. En 1964, Daniel et Maria étaient à la mode.