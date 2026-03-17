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Des mesures d'économie
La plus grande banque nordique réduit ses effectifs de 1500 postes

Nordea, la plus grande banque des pays nordiques va supprimer quelque 1500 postes. La mesure s'inscrit dans le cadre d'un programme de réduction des coûts prévoyant des économies de 600 millions d'euros d'ici 2030.
Publié: 12:01 heures
Très présente au Danemark, en Finlande, la Norvège et en Suède -, Nordea veut tirer parti de cette couverture nordique pour réduire ses coûts tout en investissant dans la technologie et l'IA (archives).
Photo: MAURITZ ANTIN
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ATS Agence télégraphique suisse

Nordea, la plus grande banque des pays nordiques, annonce la suppression de 1500 postes dans le cadre d'un programme de réduction des coûts. L'objectif est de réaliser des économies de 600 millions d'euros d'ici 2030.

Nordea va comptabiliser des coûts de restructuration d'environ 190 millions d'euros au premier trimestre 2026, a-t-elle précisé dans un communiqué. «Les coûts de restructuration sont principalement liés à des changements dans la composition des effectifs et incluent des réorientations de compétences conduisant à une réduction du nombre d'employés», écrit Nordea.

Environ 1500 employés seront concernés par ces suppressions de postes en 2026 et 2027. La banque comptait environ 29'000 salariés fin 2025. Très présente sur ses marchés domestiques – le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède –, Nordea dit vouloir tirer parti de cette couverture nordique pour réduire ses coûts tout en investissant dans la technologie et l'IA. «Grâce à sa présence nordique, à l'impact de l'IA et à l'optimisation des processus, Nordea s'attend à avoir moins d'employés à l'avenir qu'aujourd'hui», ajoute-t-elle.

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