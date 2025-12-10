DE
FR

Enquête ouverte
Un camion percute trois stands au marché de Noël de Bâle

Un camion a percuté des stands d'un marché de Noël à Bâle. L'incident s'est produit ce mercredi matin. A ce stade, la police exclut toute préméditation et mène une enquête sur les circonstances.
Publié: il y a 38 minutes
Il n'y aurait pas de victimes après l'incident au marché de Noël de Bâle. (Image d'illustration)
Photo: DR
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un camion a percuté des stands d'un marché de Noël, mercredi matin à Bâle. Son chauffeur a été blessé dans l'accident. La police exclut toute préméditation à ce stade.

L'accident est survenu vers 10h30 dans une rue du Petit-Bâle, sur la rive droite du Rhin. En s'y engageant depuis un axe principal, le camion a touché la remorque d'un stand, puis a percuté trois stands avant de terminer sa course contre une façade, indique la police cantonale de Bâle-Ville. Hormis le camionneur qui a été hospitalisé, personne d'autre n'a été blessé.

Stands fortement endommagés

Les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête. Les trois stands percutés ont été fortement endommagés et leurs responsables ne peuvent donc pas les tenir temporairement, indiquent les organisateurs du marché «Adväntsgass» ("Ruelle de l'Avent"). Ce dernier se déroule cependant comme prévu.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus