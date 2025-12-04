La SSR dresse un bilan très positif du Concours Eurovision 2025 à Bâle. L'événement a coûté 15 millions de francs, soit 25% de moins que prévu, et a stimulé l'innovation au sein de l'entreprise. Plusieurs récompenses ont été obtenues pour l'organisation.

L'Eurovision à Bâle a été très positif pour la SSR

La SSR tire un bilan final «très positif» du Concours Eurovision 2025 qu'elle a mis sur pied en mai dernier à Bâle. L'opération lui a valu plusieurs récompenses. De plus, elle n'a pas utilisé l'ensemble du budget prévu.

Grâce à un pilotage financier minutieux et à des recettes plus élevées issues du sponsoring et de la billetterie, les coûts extraordinaires du Concours Eurovision (ESC) se sont établis à 15 millions de francs, soit 25% de moins que prévu par le budget (20 millions). Ces coûts s'ajoutent au budget ordinaire pour le financement d'événements majeurs, précise la SSR jeudi dans un communiqué.

Un moteur d'innovation

En outre, l'ESC a eu un effet positif sur la transformation que vit actuellement la SSR. Selon la directrice générale Susanne Wille, il a été un «moteur d'innovation». «De nouvelles technologies, de nouvelles manières de faire, de nouvelles idées ont émergé autour de ce projet et elles perdurent», déclare-t-elle, citée dans le communiqué.