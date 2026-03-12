DE
FR

Baisse de 20 millions
La Poste va affiner sa stratégie pour consolider son bénéfice

La Poste a réalisé un bénéfice consolidé de 315 millions de francs l'an dernier, en baisse de 20 millions en comparaison annuelle. Le résultat d'exploitation a lui reculé de 82 millions, pour s'établir à 332 millions.
Publié: il y a 36 minutes
La Poste reste sous pression, notamment en raison du recul du marché du courrier (image d'illustration).
Photo: KEYSTONE/PHOTOPRESS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Poste a annoncé un bénéfice consolidé de 315 millions de francs pour l'année écoulée, en baisse de 20 millions par rapport à l'année précédente. Son résultat d'exploitation a reculé de 82 millions, atteignant 332 millions. Les produits économiques restent sous pression en raison du recul du marché du courrier et des structures de coûts - fixes pour la plupart, explique jeudi la Poste dans un communiqué. Le géant jaune se dit donc contrainte d'affiner sa stratégie actuelle.

La Poste renforcera ainsi son activité dans les domaines de la logistique, de la communication, de la mobilité et des services financiers. Elle misera en premier lieu sur une croissance organique ciblée sur ces marchés clés plutôt que sur des acquisitions.

