«Bruyants et peu prévenants» Les bains du lac de Lucerne bannissent les groupes de touristes

Les bains du lac de Lucerne tirent la sonnette d'alarme pour les touristes. Les groupes de plus de six personnes ne sont plus autorisés à entrer en cas de forte fréquentation. Les groupes seraient trop bruyants et prendraient trop de place.

Publié: 17:03 heures | Dernière mise à jour: il y a 35 minutes