Dans la nuit de samedi à dimanche, deux immeubles d'habitation et un bâtiment annexe sont partis en fumée à Bärau (BE). Si le sinistre n'a fait aucun blessé, une douzaine d'habitants ont tout perdu. Les pompiers ont lutté des heures dans des conditions extrêmes.

«J'ai entendu des gens crier. Je me suis levée et la maison était en feu»

«J'ai entendu des gens crier. Je me suis levée et la maison était en feu»

Daniel Kestenholz , Daniel Macher et Devin Schürch

Un important incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche à Bärau, près de Langnau, dans l'Emmental. Les premiers signalements sont parvenus peu après 00h30, déclenchant un important déploiement des services de secours.

Des vidéos prises par des internautes montrent des bâtiments en flammes. Deux immeubles et une dépendance ont été ravagés par l'incendie, a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué. Les bâtiments touchés sont inhabitables. Par chance, aucun blessé n'est à déplorer.

Extinction dans des conditions très difficiles

L’extinction s’est avérée particulièrement périlleuse. Un contingent massif de pompiers de la région, épaulé par des professionnels de Berne, a dû intervenir avec des appareils respiratoires. Parmi le matériel utilisé pour combattre l'incendie figurent un camion-échelle pivotant, plusieurs canons à eau et un ventilateur mobile à haut débit.

En raison de la proximité immédiate avec une ligne de chemin de fer, les CFF ont également été appelés à intervenir avec un train d'extinction et de sauvetage.

Les résidents ont été évacués

Plusieurs habitants ont été évacués de la zone par mesure de précaution et accueillis temporairement dans un garage voisin. Au moins une douzaine de personnes ont été touchées. Sur place, un journaliste de Blick décrit une atmosphère tendue: «Tout empeste la fumée».

«Tout a disparu»

Parmi les sinistrés, Eva Bühlmann accuse le coup. «J'ai tout perdu, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Il ne me reste que mes vêtements», confie-t-elle. Elle poursuit, avec un calme remarquable, en expliquant que, heureusement, ni elle ni sa famille n'ont été blessés. «J'étais couchée dans mon lit quand j'ai entendu des gens crier dehors. Je me suis levée et j'ai vu que la maison était en feu.»

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Si l'enquête devra déterminer les causes exactes du sinistre, elle a déjà une petite idée. «Je soupçonne qu'il ait pu se déclarer sous l'abri de voiture.» L'endroit abritait un système photovoltaïque, une voiture thermique et un véhicule électrique en charge. Le feu se serait ensuite propagé à une première bâtisse, puis à la seconde. Toutefois, cette hypothèse n'a été confirmée ni par la police ni par les pompiers.

«Tout était déjà en flammes»

Eva Bühlmann, son plus jeune fils et leurs deux chiens ont trouvé refuge chez leur voisine, Bernadette Gerber. «Je me suis réveillée en voyant une étrange lumière. Mais il était déjà trop tard. Tout était déjà en flammes», raconte encore cette dernière, sous le choc.

En raison de l'épaisse fumée, le canton de Berne a émis une alerte via Alertswiss. Il était conseillé aux habitants de garder portes et fenêtres fermées et de couper la ventilation et la climatisation.

La route entre Langnau et Trubschachen, ainsi que la voie ferrée, sont restées fermées durant toute la durée de l'opération. Une déviation a été mise en place. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l'incendie et l'étendue des dégâts.