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Intervention de grande envergure
Plusieurs maisons ravagées par les flammes dans l'Emmental

Un incendie a ravagé tôt dimanche plusieurs maisons à Bärau, générant une fumée dense. Alertswiss recommande de fermer portes et fenêtres pour se protéger des émanations.
Publié: 07:19 heures
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Dernière mise à jour: 08:17 heures
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Un vaste incendie a touché plusieurs bâtiments dans le village bernois de Bärau.
Photo: Blick-Leserreporter
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ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie à Bärau, dans la commune de Langnau (BE) a provoqué dimanche matin un important dégagement de fumée. Deux maisons et un garage ont été la proie des flammes. Il n'y a pas de blessés à déplorer.

Le feu a déclenché une intervention de grande envergure, a précisé la police cantonale bernoise à Keystone-ATS. Alertswiss, le système d'alerte de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP), avait émis un avertissement dans la nuit de samedi à dimanche concernant un important dégagement de fumée et une odeur désagréable.

Selon la police, l'alerte a été reçue peu après 00h30. A l'arrivée des secours, deux maisons et un garage étaient en feu. D'après les informations disponibles à l'heure actuelle, tous les habitants ont été évacués.

Des spécialistes de la police cantonale, plusieurs ambulances, une équipe de soins, ainsi que des représentants de la commune et de la préfecture étaient sur place, a précisé la porte-parole de la police. Des routes ont été fermées et le trafic ferroviaire a été perturbé dans la région.

La population a été invitée à fermer les fenêtres et les portes et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation. Il était recommandé de suivre les instructions des services de secours et d'éviter la zone touchée.

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