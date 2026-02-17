DE
Inquiétude sur la 13ème rente
Les actions et l'or ont fait gonfler les caisses de l'AVS et l'AI

L’AVS et l’AI ont bouclé 2025 avec un rendement net de 6,34% et une fortune en hausse. Mais la 13e rente AVS dès 2026 fait craindre des déficits croissants.
La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, le 12 septembre 2025 à Berne.
Photo: KEYSTONE
L'AVS et l'AI bouclent l'année 2025 dans les chiffres noirs. Un rendement net de 6,34% a été enregistré, indique mardi le fonds de compensation AVS/AI/APG compenswiss. Il craint toutefois que la 13ème rente AVS ne plombe les caisses. Le montant total de la fortune gérée par compenswiss s'élevait fin 2025 à 50,6 milliards de francs, contre 46,1 milliards l'année précédente, indique-t-il dans un communiqué. Le rendement net a atteint 6,34%, contre 7,33% fin 2024.

Les actions, l'or et les effets de change expliquent ce bon résultat. Ce dernier ne suffira cependant pas à couvrir les dépenses de 2026, prévient le fonds de compensation. La 13ème rente AVS, qui sera versée pour la première fois en décembre 2026, plombe passablement les caisses. Des réserves de liquidités de 2 milliards de francs ont été constituées à cet effet. L'Office fédéral des assurances sociales anticipe des déficits de répartition de plus en plus importants. Le financement exact de cette rente est en cours de discussion au Parlement.

