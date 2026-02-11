DE
FR

La réforme est lancée
L’assurance invalidité prépare un nouveau virage

La prochaine réforme de l’assurance invalidité est lancée. Le projet vise l’intégration professionnelle et pourrait relever les cotisations.
Publié: 15:08 heures
|
Dernière mise à jour: 15:16 heures
1/2
Le Conseil fédéral a fixé mercredi les grandes lignes de la prochaine réforme de l'assurance-invalidité. Cette révision est du ressort du département de la ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider (archives).
Photo: PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La prochaine réforme de l'assurance invalidité est sur les rails. Cette «réforme d’intégration» vise à favoriser le maintien, l’insertion ou la réintégration des assurés sur le marché du travail. Une augmentation des cotisations salariales est envisageable. Le nombre de personnes percevant une rente d’invalidité a augmenté ces dernières années, indique mercredi le Conseil fédéral. Son projet prévoit d'une part des mesures destinées à tous les assurés afin qu'ils puissent, dans la mesure du possible, rester sur le marché du travail ou le réintégrer rapidement.

A lire aussi
«La classe moyenne est menacée et la Suisse s’appauvrit de plus en plus»
interview
Experte en prévoyance
«La classe moyenne est menacée et la Suisse s’appauvrit de plus en plus»
Des centaines d’étrangers bénéficient d’une faille du système AVS
Près de 43 millions de francs
Des centaines d’étrangers bénéficient d’une faille du système AVS

D'autre part, la hausse des nouvelles rentes étant particulièrement marquée chez les 18 à 24 ans, la réforme visera à soutenir et accompagner davantage les jeunes adultes. La nouvelle prestation d'intégration est destinée à ces jeunes disposant d’un potentiel d’intégration et dont l’état de santé ne permet pas encore de participer à des mesures d’insertion professionnelle.

Parallèlement, la réforme prévoit des mesures destinées à stabiliser et assainir les finances de l’AI. Toutes les mesures possibles devront être prises pour éviter de recourir à un financement supplémentaire. Si cela ne devait pas suffire, une augmentation des cotisations salariales entre 0,1 et 0,2 point de pourcentage est envisagée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus