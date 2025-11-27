DE
Aviez-vous les bons numéros?
Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Un joueur chanceux remporte une rente mensuelle de 2222 francs pendant cinq ans à l'Eurodreams. Le gagnant a trouvé les six bons numéros, mais pas le numéro «dream».
Publié: il y a 59 minutes
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elle a coché les six bons numéros 10, 11, 20, 30, 32 et 33, mais pas le 4 qui était le numéro «dream», a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté en France, l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

