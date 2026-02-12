DE
FR

Près de 20 maisons emportées
Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Il y a 75 ans, une avalanche détruisait 18 maisons et faisait 10 morts à Airolo (TI). Avec 14 mètres de neige tombés cet hiver-là, le village se retrouvait isolé.
Publié: il y a 46 minutes
1/2
A 00h50, le 12 févier 1951, une énorme coulée se détachait au dessus d'Airolo.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Il y a 75 ans, dans la nuit du 11 au 12 février 1951, une avalanche s'abattait sur le village d'Airolo (TI), au pied du Gothard. La neige emportait 18 maisons et faisait dix morts.

L'avalanche surprenait les habitants dans leur sommeil. A 00h50 cette nuit-là, une énorme coulée se détachait de la «Valascia», le nom de la montagne. Selon des témoignages recueillis dans la presse locale, cet hiver-là, la neige s'était mise à tomber dès le mois de novembre sur la Léventine. A Airolo, il en était tombé 14 mètres.

Quelques jours avant le drame, le 5 février 1951, la municipalité avait fait évacuer 200 personnes des maisons situées dans la partie sud-est du village. Le temps s'étant amélioré, la mesure avait été levée.

Coupé du reste du monde

Le 12 février, 500'000 mètres cubes de neige – un volume équivalant à celui de quelque 200 piscines olympiques ou d'un immeuble de plus de 37 m sur la surface d'un terrain de football –, d'arbres et de rochers se détachaient de la montagne. Sur son passage, l'avalanche ensevelissait les étables et tout leur bétail, emportait les remparts de protection construits en 1923 et s'arrêtait à quelques mètres de la route cantonale.

A lire aussi
Un «danger fort d'avalanche» va peser sur le Valais ces prochains jours
De la neige en abondance
Un «danger fort d'avalanche» va peser sur le Valais ces prochains jours
Beaucoup de pluie, du vent… et jusqu'à un mètre de neige en montagne
Météo tempétueuse en Suisse
Beaucoup de pluie, du vent… et jusqu'à un mètre de neige en montagne

Le village se retrouvait sans électricité, coupé du reste du monde. La solidarité s'organisait immédiatement avec les soldats de l'école de recrue de la caserne d'Airolo comme premiers sauveteurs. D'autres compagnies militaires dont un régiment d'aviation étaient envoyées en renfort.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus