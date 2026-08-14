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Causes indéterminées
Une piétonne décède à la suite d'un accident de la route à Horgen

Une piétonne de 78 ans est décédée jeudi soir à Horgen (ZH) après avoir été percutée par une voiture sur la Seestrasse. L'accident, impliquant un conducteur de 81 ans, reste sous enquête.
Publié: 07:52 heures
Un automobiliste a percuté une piétonne à Horgen dans le canton de Zurich. Elle n'a pas survécu à ses blessures (image prétexte).
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Jeudi soir, une piétonne de 78 ans a été grièvement blessée dans un accident de la circulation à Horgen (ZH). Elle est décédée à l'hôpital. La femme a été percutée par une voiture vers 16h30 sur la Seestrasse, a indiqué vendredi la police cantonale de Zurich.

Un automobiliste de 81 ans circulait sur la Seestrasse en direction de Wädenswil. A hauteur du passage piéton situé à l'intersection de la Bahnhofstrasse et de la Talackerstrasse, son véhicule est entré en collision avec la piétonne pour des raisons qui restent encore à déterminer. Cette dernière aurait été projetée au sol lors de l'impact et gravement blessée. Après lui avoir administré les premiers soins, les secours ont transporté la femme à l'hôpital, où elle a succombé à ses blessures dans la nuit.

La voiture impliquée dans l'accident a été saisie. Selon la police, la Seestrasse n'était accessible que de manière restreinte jusqu'à environ 19h en raison de l'accident. Les autorités recherchent des témoins de l'accident.

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