Assurances sociales
Une plateforme pour accéder facilement à ses données AVS et AI

Le Conseil fédéral adopte une base légale pour numériser les assurances sociales. Une plateforme en ligne permettra aux assurés d'accéder à leurs données AVS et AI dès 2028, facilitant la consultation et la vérification des cotisations.
Publié: 13:49 heures
Dès 2028, les assurés auront accès à un portail en ligne pour consulter leurs données AVS (photo d'illustration).
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
ATS Agence télégraphique suisse

Les assurés devraient pouvoir accéder à leurs données AVS et AI sur une plateforme en ligne. Le Conseil fédéral a adopté vendredi la base légale pour une numérisation complète des assurances sociales. La plateforme devrait être disponible au plus tôt en 2028.

Aujourd’hui, quand des assurés souhaitent des renseignements sur leur 1er pilier, leur démarche peut prendre plusieurs semaines. L'échange de données pour ces assurances n'est en effet pas automatisé et la communication avec les assurés s’appuie fréquemment encore sur des documents PDF ou papier.

Accéder facilement à ses données

La plateforme en ligne vise à permettre aux citoyens d’accéder de manière aisée et rapide à leurs données AVS et AI. Elle leur permettra de consulter celles-ci après s’y être connectés en toute sécurité.

Les citoyens pourront ainsi vérifier quelles cotisations AVS ont déjà été versées sur leur compte individuel. Il leur sera possible, par exemple, de vérifier si tous leurs employeurs ont versé les cotisations AVS qui leur sont dues et s’ils ont des lacunes de cotisation.

