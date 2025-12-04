DE
Helvetia obtient les autorisations pour reprendre Caser

Helvetia a obtenu l'approbation des autorités espagnoles pour la fusion entre Helvetia Seguros et Caser. Une fois la fusion juridique achevée, le groupe Helvetia continuera à travailler sur le rapprochement opérationnel et technologique, précise un communiqué jeudi.
L'assureur issu de la fusion entre Helvetia Seguros et Caser comptera plus de 2,5 millions de clients en Espagne et plus de 7000 salariés (archives).
ATS Agence télégraphique suisse

Helvetia a reçu le feu vert des autorités espagnoles pour fusionner Helvetia Seguros avec Caser. Une fois l’opération légalement bouclée, le groupe prévoit d’engager la phase d’intégration opérationnelle et technologique, indique un communiqué diffusé jeudi.

Les deux marques existeront en parallèle jusqu'en 2027, tandis que les réseaux de distribution d'agents et de courtiers des deux entités continueront à jouer un rôle central. La nouvelle société comptera plus de 2,5 millions de clients en Espagne et plus de 7000 collaborateurs, se positionnant ainsi parmi les dix plus grands groupes d'assurance du marché espagnol.

