Helvetia obtient les autorisations pour reprendre Caser

ATS Agence télégraphique suisse
Helvetia a reçu le feu vert des autorités espagnoles pour fusionner Helvetia Seguros avec Caser. Une fois l’opération légalement bouclée, le groupe prévoit d’engager la phase d’intégration opérationnelle et technologique, indique un communiqué diffusé jeudi.
A lire aussi
Les deux marques existeront en parallèle jusqu'en 2027, tandis que les réseaux de distribution d'agents et de courtiers des deux entités continueront à jouer un rôle central. La nouvelle société comptera plus de 2,5 millions de clients en Espagne et plus de 7000 collaborateurs, se positionnant ainsi parmi les dix plus grands groupes d'assurance du marché espagnol.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit