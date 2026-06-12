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Niveau historiquement bas
La Suva maintient ses primes à un niveau bas pour 2027

Avec un excédent de 308 millions de francs en 2025, la Suva annonce des primes d'assurance au plus bas pour 2027. Un allègement de 709 millions de francs grâce au reversement d'excédents.
Publié: il y a 12 minutes
La Suva assure plus de 140'000 entrperises, soit plus de 2,2 millions de salariés.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La Suva baissera ses primes de 0,8% l'année prochaine dans le domaine de l'assurance accidents professionnels et de 0,7% dans celui de l'assurance accidents non professionnels. Les primes resteront ainsi à un niveau historiquement bas, a annoncé vendredi l'entreprise.

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Les assurés bénéficieront également à nouveau d'un reversement d'excédent de produits du capital de 20% des primes nettes pour les assurances accidents professionnels et non professionnels. Ce qui correspond à un allègement de 709 millions de francs, selon le communiqué.

Excédent de 308 millions

Au cours de l'exercice 2025, la Suva a réalisé un excédent de 308 millions de francs, soit sept millions de moins que l'année précédente. Le ratio de solvabilité, indicateur de la stabilité financière d'une assurance, s'élève à 190% alors que le seuil légal minimum est de 100%.

L'année 2025 a été une «bonne année en matière de placements», se félicite la Suva dans le communiqué. L'entreprise, basée à Lucerne, a réalisé un rendement de 4,3%, soit un résultat supérieur de 0,9% à la moyenne des dix dernières années.

Baisse des accidents de travail

Le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles a baissé de 0,9% en 2025, avec environ 166'000 cas. Les accidents non professionnels ont en revanche augmenté de 2,8% pour atteindre environ 296'000 cas.

La Suva assure plus de 140'000 entreprises, selon le communiqué, soit plus de 2,2 millions de salariés, contre les conséquences des accidents et des maladies professionnelles.

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