62'000 signatures contre la réforme du matériel de guerre

Le référendum contre l’assouplissement de la loi sur le matériel de guerre a déjà récolté 62'000 signatures. Le texte doit être déposé mi-avril à la Chancellerie fédérale.

ATS Agence télégraphique suisse

Le référendum contre l'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre pourra être déposé auprès de la Chancellerie fédérale à la mi-avril, a indiqué vendredi le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA). Selon lui, 62'000 signatures ont déjà été recueillies. La large alliance composée de partis politiques, d'organisations pacifistes, d'ONG et d'associations religieuses avait encore un mois pour recueillir les 50'000 signatures nécessaires au lancement d'un référendum.

La validité des 62'000 signatures récoltées sera vérifiée par les communes au cours des prochaines semaines. Elles seront ensuite remises à la Chancellerie fédérale le 17 avril, a déclaré le GSsA dans un communiqué de presse. Le fait que les signatures nécessaires aient été recueillies un mois avant l’expiration du délai, selon le GSsA «témoigne d’une incompréhension largement répandue face à la modification de loi adoptée par le Conseil fédéral et le Parlement».

«Pendant cette période de récolte de signatures, nous avons rencontré de nombreuses personnes dans la rue qui nous ont dit qu’elles refusaient de vivre dans une Suisse qui autorise à nouveau la livraison de matériel de guerre vers des zones de guerres civiles et des États qui bafouent systématiquement les droits humains», a déclaré Rayyân Rehouma, l'un des secrétaires politiques de l'organisation.

Début de la collecte en janvier

Aujourd'hui, il est interdit d'exporter du matériel de guerre suisse vers des pays impliqués dans des conflits internes ou internationaux. Avec le nouveau projet de loi, les entreprises suisses d'armement pourraient à l'avenir fournir du matériel de guerre à 25 pays occidentaux, même s'ils sont en conflit armé. Le Conseil fédéral devrait obtenir un droit de veto.

En mai dernier, le GSsA avait décidé de lancer un référendum contre l’assouplissement de la loi sur le matériel de guerre adopté par le Parlement. La collecte des signatures a débuté début janvier. Le référendum est notamment soutenu par le PS, les Verts, le PEV, Terre des hommes, Public Eye et Justitia et Pax.