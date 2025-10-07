DE
FR

Malgré le besoin de main d'œuvre
La Suisse refuse d’assouplir le statut S des réfugiés ukrainiens

La commission du Conseil des Etats rejette une initiative visant à faciliter l'obtention d'un permis de séjour pour les Ukrainiens avec statut S après trois ans de travail. Elle s'oppose à un traitement privilégié par rapport aux autres étrangers.
Publié: 17:30 heures
Partager
Écouter
Malgré le manque de main d'œuvre, la commission du Conseil des Etats refuse une initiative visant à faciliter l'obtention d'un permis S pour les Ukrainiens. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Ukrainiens bénéficiant du statut S ne doivent pas pouvoir obtenir une autorisation de séjour après trois ans s'ils travaillent. La commission compétente du Conseil des Etats rejette une initiative parlementaire centriste soutenue par son homologue du National.

Selon l'initiative parlementaire déposée par le conseiller national Reto Nause (Centre/BE), les Ukrainiennes et Ukrainiens titulaires du statut S doivent pouvoir accéder à une autorisation de séjour après trois ans, pour autant qu'elles ou ils exercent une activité lucrative. Actuellement, le délai est fixé à cinq ans. Le but est d'offrir des meilleures perspectives d'avenir à ces personnes ainsi qu'aux employeurs.

Malgré le besoin de main d'œuvre

En commission du National, le texte a été soutenu de justesse. La commission des institutions politiques du Conseil des Etats a elle décidé de ne pas approuver ce choix par 8 voix contre 5, indiquent mardi les services du Parlement dans un communiqué.

A lire aussi
Le National veut aussi serrer la vis contre la migration illégale
Motions de l'UDC acceptées
Le National veut aussi serrer la vis contre la migration illégale
La directrice de l'aide aux réfugiés s'insurge contre l'initiative de protection des frontières
Interview
Protection des frontières
«Les arguments de l'UDC sont fallacieux!»

La commission «reconnait le besoin de main-d'œuvre exprimé par l'économie, mais considère qu'il ne se justifie pas d'octroyer un traitement privilégié aux bénéficiaires du statut S par rapport aux autres catégories d'étrangers, notamment les personnes admises provisoirement.» De plus, le Conseil fédéral a déjà initié différentes mesures visant à améliorer l'intégration professionnelle des titulaires du statut S.

La commission du National devra se prononcer à nouveau.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus