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Arnaqueuse en série
Une fausse parente de Christian Constantin finit en prison

Une femme de 49 ans a été condamnée à 14 mois de prison ferme par le Tribunal cantonal valaisan pour une série d'escroqueries. Elle se faisait passer pour une parente de Christian Constantin. 19 cas ont été recensés.
Publié: il y a 52 minutes
Christian Constantin, président du FC Sion, le 21 avril 2026 au stade de Tourbillon à Sion.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal cantonal valaisan a condamné une femme de 49 ans, auteure d'une série d'escroquerie, à 14 mois de prison ferme. Dans plusieurs situations, elle a agi en se faisant passer pour une parente de Christian Constantin. La quadragénaire a été jugée coupable d'escroquerie par métier, de faux dans les certificats, de tentative de contrainte et d'abus de confiance. Dans cette affaire, le nombre de parties plaignantes a atteint le nombre de quinze et les parties lésées, quatre, pour un total de 19 cas.

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Le Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel, en ce sens qu'un précédent sursis (avril 2019) n’a pas été révoqué. «La révocation d’un sursis ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve», précise le TC dans son dispositif mardi. Le TC a ainsi réduit sa peine de 20 mois. En première instance, le 9 juillet 2024, la prévenue avait été condamnée à 40 mois de prison ferme par le Tribunal d'arrondissement de Martigny.

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